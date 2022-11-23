Орлова показала свою молодую маму, на которую очень похожа

APS
2022-11-23 09:28

Певица Ольга Орлова признается, что не устает восхищаться своей мамой Галиной Егоровной, которая потрясающе выглядит. Артистка очень похожа на свою родительницу.

13 ноября исполнительница Ольга Орлова отметила свое 45-летие. Среди гостей была и мама знаменитости - Галина Егоровна.

В этом году женщине исполнилось 75 лет, но выглядит она гораздо моложе своих лет. На лице Галины Егоровны не морщинки.

Теперь ясно, от кого Ольга унаследовала свою красоту. Родственницы очень похожи.

Опубликовано: Наталья Гончарова