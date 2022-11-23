В Мексике неизвестные жестоко расправились с местным радиожурналистом
Радиожурналист, который также работал водителем такси, был убит в восточном мексиканском штате Веракрус, о чем во вторник (22 ноября) объявили его медиа-группа и организация по защите свободы слова Article 19.
Педро Пабло Кумул, который работал «репортером» регионального СМИ AX Multimedios на его радиостанциях AX Noticias и Es Amor, был убит в понедельник, сообщила группа в социальных сетях.
«Согласно общедоступной информации, Педро был сбит автомобилем и убит из огнестрельного оружия в районе Каса-Бланка в Халапе, столице штата Веракрус», — говорится в сообщении неправительственной организации в Twitter.
Организация защиты журналистов «Репортеры без границ» (RSF) сообщила, что подтверждает информацию о жестокой расправе над журналистом.
По состоянию на 16 ноября правительство Мексики зафиксировало 13 убийств журналистов. По данным RSF, с 2000 года в Мексике было убито более 150 журналистов. Большинство этих преступлений остаются безнаказанными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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