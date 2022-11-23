Лазарев показал своих подросших детей, с которыми отправился в ОАЭ
Сергей Лазарев решил передохнуть перед напряженным декабрем, отправившись в отпуск в ОАЭ. С собой артист взял своих наследников - 8-летнего Никиту и 4-летнюю Анну.
Певец Сергей Лазарев отправился в недельный отпуск в ОАЭ со своими любимыми детьми. Артист воспитывает сына Никиту и дочку Анну один.
Наследники были рождены от суррогатной матери.
Звезда сцены поделился забавным видео, где его 4-летняя дочь с огромным аппетитом уплетает яичницу и круассан на отдыхе.
Ролик Лазарев подписал: "Деточка, ты же лопнешь!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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