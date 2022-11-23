«Газпром» обвиняет Украину в краже предназначенного для Молдовы газа

"Газпром" обвиняет Украину в отборое газа, предназначенного для Молдовы. "Нафтогаз" отреагировал на эти заявления российской компании.

"Газпром" обвинил Украину в краже российского газа, предназначенного для поставок молдавским потребителям по контракту с "Молдовагаз". По данным компании, Украина незаконно захватила 52,5 млн куб. газа. Поэтому, по данным "Газпрома", с 28 ноября (с 10:00) транзит газа через Украину начнет сокращаться на объем, который, по словам "Газпрома", физически изъят.

Ежедневно через территорию Украины проходит более 42 миллионов кубометров российского газа. Он идет в Венгрию, Словакию, а также в Польшу и Молдову.

"Газпром» хочет использовать текущую ситуацию на газовом рынке для усиления ценовой напряженности на европейском рынке газа", — говорится в сообщении украинской "Нафтогаза".

"Нафтогаз" также пишет, что "все объемы природного газа, которые были получены из Российской Федерации в пункте пропуска Суджа для дальнейшей транспортировки молдавским получателям, были полностью переданы в пункты выхода Алексевка и Гребеники из Украины в Молдову. Это подтверждают акты приема-передачи, подписанные со смежными операторами, в том числе с самим "Газпромом".

Во вторник заместитель министра инфраструктуры и развития молдавского правительства Константин Боросан заявил, что "Газпром" сократит свои поставки в Молдову более чем на 56%.

Поставки сырья должны сократиться на рубеже ноября и декабря. Молдавские СМИ оценивают деятельность российской компании как форму "борьбы" с политикой молдавского правительства в отношении интеграции с Евросоюзом.