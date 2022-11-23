Niletto нагрубил фанатке, которой не понравился концерт исполнителя
Певец Niletto (Даниил Прытков) попал в скандал. Артист нагрубил поклоннице, которая пожаловалась на его плохое выступление.
Оскорбленный исполнитель Niletto вернул 4 000 российских рублей, которые потратила на билет одна из зрительниц его выступлении.
В сети девушка написала, описывая свои впечатления от увиденного на сцене, "концерт - полный отстой".
Даниил Прытков (настоящее имя певца) решил, что так будет честно. Также музыкант надеется больше не увидеть "нахалку" на своих выступлениях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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