Минимум 10 погибших, множество раненых в результате стрельбы в супермаркете в США

В супермаркете Walmart в Чесапике, штат Вирджиния (США) произошла стрельба. сообщает CNN.

По данным полиции, не менее 10 человек погибли, а множество получили ранения. Тело стрелка было обнаружено внутри здания. Вероятно, это был директор магазина.

Получив вызов, полицейские вошли в магазин и обнаружили много убитых и раненых, сказал местный полицейский Лео Косински. Он добавил, что полиция пока не может подтвердить точное количество погибших, но, скорее всего, оно не меньше десяти человек.

Тело нападавшего, личность которого пока не установлена, было найдено в магазине, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

Источник в полиции сообщил ABC News, что нападавшим, скорее всего, был сотрудник магазина, который вошел в комнату отдыха и застрелил других сотрудников, прежде чем покончить с собой.

Чиновники города Чесапик призвали жителей держаться подальше от магазина и позволить правоохранительным органам действовать.

Одна из жительниц города рассказала CNN, что ее мать написала ей из магазина во время стрельбы, предупредив, что кто-то открыл огонь.