Гринева вышла замуж в 12-ый раз, делая свою жизнь ярче

Актриса Ирина Гринева надевает свадебное платье очень часто, ведь недавно она вышла замуж в 12-ый раз.

Актриса Ирина Гринева сочеталась узами брака с фигуристом Максимом Шабалиным. Это ее 12-ая свадьба.

Интересно, что каждый раз она выходит замуж за одного и того же мужчину в годовщину их совместной жизни.

Все традиции сочетаются: предложение руки и сердца, согласие невесты, свадьба и застолье.