Гринева вышла замуж в 12-ый раз, делая свою жизнь ярче
Актриса Ирина Гринева надевает свадебное платье очень часто, ведь недавно она вышла замуж в 12-ый раз.
Актриса Ирина Гринева сочеталась узами брака с фигуристом Максимом Шабалиным. Это ее 12-ая свадьба.
Интересно, что каждый раз она выходит замуж за одного и того же мужчину в годовщину их совместной жизни.
Все традиции сочетаются: предложение руки и сердца, согласие невесты, свадьба и застолье.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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