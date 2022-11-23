Bloomberg: Китай прекратил экспорт российской нефти

Ограничения цен на нефть должны вступить в силу в начале декабря. Разрешения ситуации ждет Китай, который пока воздерживаются от покупок российского сырья, пишет Bloomberg.

Часть российских запасов нефти остается непроданной. Китай, который, в отличие от стран Евросоюза, охотно покупает сырье, в настоящее время воздерживается от покупок и ждет решений по ценовым ограничениям, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Ограничение цен должно быть введено вместе с санкциями Евросоюза в отношении российской нефти 5 декабря.

Как пишет издание, "оно направлено на поддержание потоков нефти и сокращение доходов Кремля, который таким образом конфликт в Украине".

Ранее Россия пригрозила не продавать нефть странам, которые вводят ценовые ограничения. Вместо этого обещают перенаправить поставки "рыночно-ориентированным партнерам" или сократить производство.