Bloomberg: Китай прекратил экспорт российской нефти
Ограничения цен на нефть должны вступить в силу в начале декабря. Разрешения ситуации ждет Китай, который пока воздерживаются от покупок российского сырья, пишет Bloomberg.
Часть российских запасов нефти остается непроданной. Китай, который, в отличие от стран Евросоюза, охотно покупает сырье, в настоящее время воздерживается от покупок и ждет решений по ценовым ограничениям, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Ограничение цен должно быть введено вместе с санкциями Евросоюза в отношении российской нефти 5 декабря.
Как пишет издание, "оно направлено на поддержание потоков нефти и сокращение доходов Кремля, который таким образом конфликт в Украине".
Ранее Россия пригрозила не продавать нефть странам, которые вводят ценовые ограничения. Вместо этого обещают перенаправить поставки "рыночно-ориентированным партнерам" или сократить производство.
Опубликовано: Николай Скира
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