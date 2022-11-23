Кудрявцева возмутилась недовольству Лель оценкой ее номера на шоу «Суперстар! Возвращение»
Лера Кудрявцева, являющаяся членом жюри в шоу "Суперстар! Возвращение", "засудила" участницу, певицу Катю Лель, которая пожаловалась на "неадекватность" ведущей.
Ведущая Лера Кудрявцева порекомендовала певице Кате Лель быть поскромнее в выражениях.
Кудрявцева уже не первый год "судит" шоу "Суперстар!" и поэтому считает, что умеет давать компетентную оценку номерам артистов.
В последнем выпуске Лера обвинила Лель в несоблюдении условий программы, поставив низкие оценки.
Исполнительница оскорбилась, уверяя, что идея номера ей не принадлежит, а Кудрявцеву артистка обвинила в "неадекватности".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Как заявил министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, одновременно занимающий должность вице-премьера страны, оставшийся на Украине газ является собственностью Молдовы и будет оплачен в полном объеме.Подробнее...
-
FT: страны Евросоюза в ужасе от планов Брюсселя установить потолок цен на российский газ
Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщает, что среди стран ЕС растет недовольство намерениями руководства блока по установке потолка цен на российский газ.Подробнее...
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Кличко опасается худшей зимы в Киеве со времен Второй мировой войны
Reuters: китайские рабочие громят самый большой в мире завод по выпуску iPhone
ЦРУ собирается вербовать россиян, выступающих против спецоперации на Украине
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию