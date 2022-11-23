Кудрявцева возмутилась недовольству Лель оценкой ее номера на шоу «Суперстар! Возвращение»

Лера Кудрявцева, являющаяся членом жюри в шоу "Суперстар! Возвращение", "засудила" участницу, певицу Катю Лель, которая пожаловалась на "неадекватность" ведущей.

Ведущая Лера Кудрявцева порекомендовала певице Кате Лель быть поскромнее в выражениях.

Кудрявцева уже не первый год "судит" шоу "Суперстар!" и поэтому считает, что умеет давать компетентную оценку номерам артистов.

В последнем выпуске Лера обвинила Лель в несоблюдении условий программы, поставив низкие оценки.

Исполнительница оскорбилась, уверяя, что идея номера ей не принадлежит, а Кудрявцеву артистка обвинила в "неадекватности".