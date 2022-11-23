Вратарь Саудовской Аравии проломил череп собственному защитнику в матче чемпионата мира по футболу

К сожалению для болельщиков сборной Саудовской Аравии по футболу, победа над Аргентиной (2:1) на чемпионате мира досталась ценой серьезной травмы одного из ключевых игроков травм.

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной во вторник в первом туре группы C чемпионата мира в Катаре на данный момент является самым большим сюрпризом турнира. К сожалению, не для всех игроков команды тренера Эрве Ренара этот матч был счастливым.

Центральный защитник Ясер Аль-Шахрани, который до сих пор были основным игроком команды, больше не сыграет на это мундиале.

Футболист, нокаутированный во время матча собственным голкипером Мохаммедом Аль-Овайсом, проведет много недель, восстанавливаясь после многочисленных переломов лицевых костей.

У него диагностирован перелом челюсти, перелом лицевой кости, сотрясение мозга, плюс несколько выбитых зубов.

Футболисту было проведено хирургическое вмешательство, однако потребуется операция по реконструкции лица. Его уже отправили в Германию на личном самолете принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Сальмана.