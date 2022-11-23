Стрельба произошла в магазине Walmart в США
Стрельба произошла в магазине Walmart в американском штате Вирджиния, есть жертвы.
В среду утором британская газета Daily Mail сообщает, что стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик в американском штате Виргиния, есть погибшие и раненые.
Очевидцы утверждают, что менеджер супермаркета вошел в комнату отдыха и открыл огонь по другим сотрудникам магазина, полиция предполагает, что стрелявший мертв.
Сообщается, что на месте происшествия находится более 40 полицейских машин, сейчас обыскивается здание, известно уже о десяти погибших, есть раненые.
Опубликовано: Елена Калиновская
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