Стрельба произошла в магазине Walmart в США

Стрельба произошла в магазине Walmart в американском штате Вирджиния, есть жертвы.

В среду утором британская газета Daily Mail сообщает, что стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик в американском штате Виргиния, есть погибшие и раненые.

Очевидцы утверждают, что менеджер супермаркета вошел в комнату отдыха и открыл огонь по другим сотрудникам магазина, полиция предполагает, что стрелявший мертв.

Сообщается, что на месте происшествия находится более 40 полицейских машин, сейчас обыскивается здание, известно уже о десяти погибших, есть раненые.