Тодоренко не удалось отсудить 8 000 000 рублей у писательницы Мишиной за клевету
Обиженная писательница Дарина Мишина написала в сети, что ведущая Регина Тодоренко пишет детскую книгу, пользуясь ее наработками. Тодоренко подала на "клеветницу" в суд, но взыскать с нее сумму за моральный ущерб не удалось.
Автор Дарина Мишина рассказала, что некоторое время назад встретилась с ведущей Региной Тодоренко, поделившись с ней наработками детской книги.
Тодоренко утверждала, что решила оставить это занятие. Позже Мишина узнала, что знаменитость все же пишет книгу.
Писательница испугалась, что звезда экрана будет использовать ее наработки, не заплатив за них ни копейки, о чем автор сообщила в интернет-пространстве.
Ведущая подала в суд на обидчицу, обвиняя ту в клевете и, требуя возместить 8 000 000 российских рублей за причиненный ей моральный ущерб.
Суд отказался удовлетворить требование Тодоренко.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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