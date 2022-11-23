Onet.pl: Польские пограничники выбросили в белорусский зимний лес две семьи мигрантов с маленькими детьми

В течение двух дней польские пограничники выбросили в белорусский лес две семьи мигрантов с маленькими детьми из Польши, пишет портал Onet.pl.

Первая из Египта с детьми 6 и 8 лет и отцом с кардиологическими проблемами пряталась в Беловежской пуще. Вторая - из Ирака с детьми 3 и 5 лет. Младший мальчик и мать упали с пограничного ограждения.

Он был без сознания, его мать передвигалась со сломанной и кровоточащей ногой. Вторую семью волонтерам удалось перевезти в Минск и спасти от гибели при минусовых температурах, но многие группы иностранцев до сих пор ночуют в приграничных лесах и их часто выбрасывают в Беларусь польские служб.

"Египетская семья провела в лесу более 20 дней, и ее четыре раза выбрасывали в Беларусь. Они до сих пор остаются на пограничной полосе в Беловежской пуще", - заявила в интервью Onet волонтер Малгожата Рыхарска.

Она добавила, что "во вмешательстве нашей организации не было бы необходимости, если бы Польская пограничная служба начала соблюдать закон". Этим семьям польские волонтеры в последние дни помогали на белорусской стороне.

На минувших выходных польский фонд Ocalenie (Спасение - прим.) обнаружил мальчика из Судана в состоянии переохлаждения недалеко от Сокулки. Через несколько часов пограничники забрали его из больницы и не позволили ему связаться со своими доверенными лицами.

В конце концов, суд поместил его в центр для иностранцев.