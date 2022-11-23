В результате взрывов на автобусных остановках в Иерусалиме погиб один и ранено 13 человек

По меньшей мере один человек погиб и 13 получили ранения в результате двух взрывов на автобусных остановках в районе Большого Иерусалима.

Представитель спасательной службы Zaka подтвердил в среду, что мужчина скончался от полученных травм в больнице.

В полиции высказали подозрение о комбинированном нападении. В прошлом боевики палестинских организаций неоднократно совершали нападения в Иерусалиме. Уходящий премьер-министр Жаир Лапид заявил, что проведет экстренное совещание с полицией и военными в полдень.

Первый взрыв произошел на автобусной остановке на окраине города, ранения получили одиннадцать человек. Вскоре после этого поступили сообщения о еще одном взрыве на автобусной остановке в Рамоте. Там спасатели оказали помощь трем пострадавшим. Полиция перекрыла скоростную дорогу в Тель-Авив из-за взрыва на окраине города. Поиски подозреваемых продолжаются, сообщили в полиции.

Депутат израильского парламента от партии ШАС Джоав Бен-Зур заявил о «возвращении к ужасу и трудным и кровавым дням второй интифады палестинского восстания». Сдерживающая сила Израиля уже почти не существует.

«Каждый день террор снова поднимает голову», — сказал он.

Волна террора унесла жизни 18 человек в Израиле с марта. Также в этом году несколько израильских гражданских лиц и сил безопасности были убиты в результате нападений на Западном берегу.

Армия Израиля проводит активные рейды на оккупированном Западном берегу. По данным Минздрава, более 140 палестинцев были убиты в этом году в связи с военными действиями, в столкновениях или в результате нападений на патрули. Поступает также все больше сообщений о насилии со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев.