Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон называет США "лающей собакой, парализованной страхом" и угрожает "кризисом безопасности".

Эти резкие слова — реакция на заседание Совета Безопасности ООН по поводу ракетных испытаний Пхеньяна.

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, во вторник, 22 ноября пригрозила Соединенным Штатам. Он предупредила о "самом жестком ответе" и "фатальном кризисе безопасности".

Во вторник, 22 ноября, Ким Ё Чжн подвергла резкой критике США и Совет Безопасности ООН. Это ответ на созванное заседание ООН по ракетным испытаниям Пхеньяна.

Хотя Совет не дал согласия на какие-либо действия против Северной Кореи, более десятка стран, включая США и несколько членов СБ ООН, выступили с заявлением, осуждающим ракетные испытания. Эти 14 стран-членов ООН поддерживают усилия по ограничению развития оружейных программ Северной Кореи .

Как сообщает CTV News, предупреждение Ким Ё Чжон прозвучало через несколько часов после того, как посол США Линда Томас-Гринфилд заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, что США распространит предложенное президентом заявление, осуждающее ракетные пуски Северной Кореи и другие дестабилизирующие действия.

В заявлении, опубликованном государственным информационным агентством KCNA, Ким Ё Чжон заявила, что США и "реакционная группа" выступили с "отвратительным совместным заявлением", поскольку они хотели "выплеснуть свой гнев" в связи с неспособностью "выполнить свои обязательства" и "зловещие намерения" против Северной Кореи.

Сестра Ким Чен Ына в своем заявлении сравнила США с лающей собакой, парализованной страхом и пригрозила самым жестким ответом. Не стесняясь слов, она также предупредила, что как бы отчаянно США ни пытались разоружить Северную Корею и нарушить ее суверенитет, "тем более фатальным кризисом безопасности они столкнутся".

Она охарактеризовала действия ООН как явное нарушение нашего суверенитета и серьезную политическую провокацию, направленную на перевод ситуации на Корейском полуострове в новую фазу кризиса.