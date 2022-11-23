Майданов нелестно высказался в адрес Пугачевой, усомнившись в ее умственных способностях
Исполнитель и депутат Госдумы Денис Майданов выразил надежду, что правда (о текущих событиях) наконец дойдет до всех, включая певицу Аллу Пугачеву
Певец Денис Майданов не теряет надежды, что правда о текущих ситуации в мире дойдет до всех людей, даже до певицы Аллы Пугачевой.
Своим мнением по поводу политик поделился в эфире Ютуб-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Мануччи".
Майданов вспомнил, что одна из его композиций стала популярной, благодаря "Рождественским встречам" Пугачевой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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