Лолита сообщила, что Киркоров одолжил у нее скандальный комбинезон для выступления в Казахстане

Певица Лолита Милявская утверждает, что ее коллега Филипп Киркоров одолжил у нее комбинезон, в котором выступал на концерте в Казахстане, после чего был раскритикован соотечественниками в пух и прах.

Лолита Милявская рассказала о том, где Филипп Киркоров достал скандальный комбинезон для выступления в Казахстане.

Певица утверждает, что коллега взял наряд у нее, о чем сообщает издание "Дни.ру".

Подписчики решили, что артистка пошутила, но так ли это.

Ведь исполнительница на сцену Баку в 2017 году вышла в эпатажном комбинезоне и могла запросто одолжить его Киркорову.