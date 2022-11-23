Лолита сообщила, что Киркоров одолжил у нее скандальный комбинезон для выступления в Казахстане
Певица Лолита Милявская утверждает, что ее коллега Филипп Киркоров одолжил у нее комбинезон, в котором выступал на концерте в Казахстане, после чего был раскритикован соотечественниками в пух и прах.
Лолита Милявская рассказала о том, где Филипп Киркоров достал скандальный комбинезон для выступления в Казахстане.
Певица утверждает, что коллега взял наряд у нее, о чем сообщает издание "Дни.ру".
Подписчики решили, что артистка пошутила, но так ли это.
Ведь исполнительница на сцену Баку в 2017 году вышла в эпатажном комбинезоне и могла запросто одолжить его Киркорову.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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