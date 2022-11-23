Кличко опасается худшей зимы в Киеве со времен Второй мировой войны

Мэр Киева Виталий Кличко предвидит драматическую зиму для украинской столицы с населением около трех миллионов человек из-за отключения электроэнергии, сообщает «Бильд».

«Это худшая зима со времен Второй мировой войны», — заявил он в интервью газете. Киевляне должны быть готовы к худшему сценарию массовых отключений электроэнергии при низких температурах.

«Тогда часть города придется эвакуировать», — сказал он, — «Но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!».

Экс-чемпион мира по боксу обвинил главу российского государства Владимира Путина в том, что он хочет заставить украинцев бежать из Киева, атакуя гражданскую инфраструктуру.

«Путин хочет терроризировать людей, пусть замерзают без света», — отметил Кличко и добавил, что так нужно оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

«Но этого не произойдет. У меня сложилось впечатление, что люди становятся только злее, решительнее. Мы не умрем и не сбежим, как того хочет Путин», — сказал Кличко.

В своем интервью Кличко попросил Германию срочно прислать генераторы, защитную одежду и гуманитарные грузы в дополнение к оружию для обороны.

Напомним, что ФРГ пообещала поставить Киеву три зенитных танка «Гепард» для организации ПВО, в дальнейшем их поставки должны быть увеличены в разы.