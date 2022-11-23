Эксперты объяснили, почему шипучие таблетки могут стать причиной сердечно-сосудистых болезней

Все дело в соли, которая содержится в таких препаратах, и ее накопление может привести к нежелательным результатам.

Ученые считают, что прием шипучих таблеток не так уж и безопасен, даже если это витамины либо обезболивающие. Как показали недавние исследования, шипучие таблетки могут стать причиной болезней сердца, а то и инсульта.

Как сообщает Рамблер, специалисты провели исследование с участием миллиона пациентов, оно длилось в течение семи лет.

И оказалось, что пациенты, которые принимали таблетки с содержанием натрия - шипучие, растворимые и диспергируемые препараты, обычно чаще переносили не смертельный инфаркт миокарда либо несмертельный инсульт.

Ученые установили, что дело в соли, которая в небольшом количестве, но все-таки содержится в шипучих таблетках.

Эксперты предупредили медиков о том, что прописывать шипучие лекарства нужно с большой осторожностью. Врачи при этом должны наблюдать за пациентами во избежание появления у них гипертонии, отмечает журнал «Медицина и наука»