Эксперты объяснили, почему шипучие таблетки могут стать причиной сердечно-сосудистых болезней
Все дело в соли, которая содержится в таких препаратах, и ее накопление может привести к нежелательным результатам.
Ученые считают, что прием шипучих таблеток не так уж и безопасен, даже если это витамины либо обезболивающие. Как показали недавние исследования, шипучие таблетки могут стать причиной болезней сердца, а то и инсульта.
Как сообщает Рамблер, специалисты провели исследование с участием миллиона пациентов, оно длилось в течение семи лет.
И оказалось, что пациенты, которые принимали таблетки с содержанием натрия - шипучие, растворимые и диспергируемые препараты, обычно чаще переносили не смертельный инфаркт миокарда либо несмертельный инсульт.
Ученые установили, что дело в соли, которая в небольшом количестве, но все-таки содержится в шипучих таблетках.
Эксперты предупредили медиков о том, что прописывать шипучие лекарства нужно с большой осторожностью. Врачи при этом должны наблюдать за пациентами во избежание появления у них гипертонии, отмечает журнал «Медицина и наука»
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Как заявил министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, одновременно занимающий должность вице-премьера страны, оставшийся на Украине газ является собственностью Молдовы и будет оплачен в полном объеме.Подробнее...
-
FT: страны Евросоюза в ужасе от планов Брюсселя установить потолок цен на российский газ
Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщает, что среди стран ЕС растет недовольство намерениями руководства блока по установке потолка цен на российский газ.Подробнее...
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Кличко опасается худшей зимы в Киеве со времен Второй мировой войны
Reuters: китайские рабочие громят самый большой в мире завод по выпуску iPhone
ЦРУ собирается вербовать россиян, выступающих против спецоперации на Украине
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию