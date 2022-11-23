Украина заявила, что расследует расстрел российских военнопленных
Украинские власти заявляют, что расследуют ситуацию с расстрелом российских солдат в Макеевке, которых можно увидеть на видео, появившемся в Сети 18 ноября.
Генеральная прокуратура Украины заявила, что сосредоточится на расследовании утверждения о том, что российские солдаты нарушили законы или обычаи войны.
По версии прокуратуры, военные якобы инсценировали сдачу и открыли огонь по украинским силам.
По оценке независимых экспертов, в том числе из США, видео является подлинным. ООН также начало международное расследование инцидента с военным преступлением.
Отметим, что с начала СВО на Донбассе – это не первый случай, когда украинские националисты расстреливают раненых или безоружных военнопленных ВС России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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