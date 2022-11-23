Украина заявила, что расследует расстрел российских военнопленных

Украинские власти заявляют, что расследуют ситуацию с расстрелом российских солдат в Макеевке, которых можно увидеть на видео, появившемся в Сети 18 ноября.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что сосредоточится на расследовании утверждения о том, что российские солдаты нарушили законы или обычаи войны.

По версии прокуратуры, военные якобы инсценировали сдачу и открыли огонь по украинским силам.

По оценке независимых экспертов, в том числе из США, видео является подлинным. ООН также начало международное расследование инцидента с военным преступлением.

Отметим, что с начала СВО на Донбассе – это не первый случай, когда украинские националисты расстреливают раненых или безоружных военнопленных ВС России.