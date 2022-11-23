Эксперт: Война на истощение против Украины продолжится
Политолог Сара Пагунг ожидает, что массированные удары России по объектам критической инфраструктуры в Украине продолжатся.
Через девять месяцев после начала войны у российской стороны не было возможности вести переговоры о прекращении боевых действий из-за отказа украинских политиков.
«Это равносильно войне на истощение», — отмечает Сара Пагунг, эксперт по России Немецкого общества международных отношений (DGAP).
Ракетными обстрелами российское руководство хочет измотать правительство и украинское население, считает эксперт.
«Конечно, это чрезвычайная гуманитарная ситуация, когда мы приближаемся к зиме, и люди должны ожидать, что отопление не будет работать, что электричество не будет работать», — подчеркнула Пагунг.
В Москве по-прежнему рассчитывают, что сопротивление на Украине, а также поддержка Запада, которая имеет решающее значение для Украины, со временем будут уменьшаться, считает эксперт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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