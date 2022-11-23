В подмосковном Солнечногорске пожар охватил хостел

В Солнечногорске в Подмосковье загорелся хостел, из него эвакуировали более 300 человек.

23 ноября РИА Новости сообщили, ссылаясь на пресс-службу РБК в ГУ МЧС по Московской области, что в 9:22 поступило сообщение о пожаре в хостеле "Хотелхот" по адресу г. о. Солнечногорск, деревня Дубровки, ул. Аэропортовская, строение 7.

Известно, что площадь пожара составила 360 кв. м., к ликвидации пожара привлекаются 61 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека, 12 единиц техники.

В пресс-службе уточнили, что из хостела эвакуировались 311 человек до прибытия пожарных, из которых шесть человек персонала и 305 постояльцев.