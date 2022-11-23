24-летний пилот по бобслею Максим Баньков, которому прочили большое будущее, умер сегодня утром
2022-11-23 12:02
Сегодня утром, 23 ноября, ушел из жизни 24-летний пилот по бобслею сборной РФ Максим Баньков.
Сегодня утром, 23 ноября, умер 24-летний пилот сборной РФ по бобслею Максим Баньков, о чем сообщает Телеграм-канал "SHOT".
Спортсмен скончался в больнице.
Точную причину смерти Банькова установит экспертиза. Известно, что Максим тяжело болел.
Покойный был одним из лучших пилотов страны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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