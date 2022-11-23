Amnesty International призывает Африканский союз выступить в качестве трибунала по преступлениям гражданской войны в Судане

Amnesty International в среду (23 ноября) призвала Африканский союз предпринять давно назревшие меры по созданию трибунала для рассмотрения дел о зверствах, совершенных во время кровавой гражданской войны в Южном Судане в период с 2013 по 2018 год.

Создание «гибридного суда» под эгидой Африканского союза, а также с участием магистратов Южного Судана для судебного преследования лиц, совершивших преступления и нарушения прав человека во время этого конфликта, предусмотрено мирным соглашением 2015 года, подтвержденным в 2018 году.

Правительство и повстанческие силы обвиняются в групповых изнасилованиях, этнических убийствах и вербовке детей-солдат во время войны, опустошившей самую молодую страну в мире, в результате которой погибло около 400 000 человек и миллионы стали беженцами.