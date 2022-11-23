Amnesty International призывает Африканский союз выступить в качестве трибунала по преступлениям гражданской войны в Судане
2022-11-23 12:06
Amnesty International в среду (23 ноября) призвала Африканский союз предпринять давно назревшие меры по созданию трибунала для рассмотрения дел о зверствах, совершенных во время кровавой гражданской войны в Южном Судане в период с 2013 по 2018 год.
Создание «гибридного суда» под эгидой Африканского союза, а также с участием магистратов Южного Судана для судебного преследования лиц, совершивших преступления и нарушения прав человека во время этого конфликта, предусмотрено мирным соглашением 2015 года, подтвержденным в 2018 году.
Правительство и повстанческие силы обвиняются в групповых изнасилованиях, этнических убийствах и вербовке детей-солдат во время войны, опустошившей самую молодую страну в мире, в результате которой погибло около 400 000 человек и миллионы стали беженцами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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