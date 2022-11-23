Генсек ОДКБ Станислав Зась объявил о серии учений вооруженных сил организации

Руководитель объединения стран Договора о коллективной безопасности отметил насущную потребность в укреплении военной составляющей организации.

«В предстоящий период с контингентами войск, оперативных сил ОДКБ планируется проведение ряда тактических и тактико-специальных учений с включением в их замысел элементов миротворчества, противодействия терроризму, реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации», - сказал Станислав Зась.

ОДКБ основывается на опыте 2022 года, который был отмечен попыткой госпереворота в Казахстане.

Кроме того, страны Договора о коллективной безопасности испытывают постоянный прессинг со стороны прозападных формирований, которые носят экстремистский характер, часто сопровождаемый террористической деятельностью.

Современные вызовы потребуют серьезной профессиональной подготовки сил ОДКБ, а также совершенствования вооружений таких формирований.