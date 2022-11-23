Джонсон: Шольц призывал Украину сдаться России в начале спецоперации

Экс-премьер Британии Борис Джонсон утверждает, что в начале СВО немецкий канцлер Олаф Шольц призывал украинское правительство к сдаче в пользу России.

В среду бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично заявил, что после начала специальной военной операции армии России на территории Украины канцлер Германии Олаф Шольц тайно призывал администрацию Киева к признанию капитуляции для скорейшего завершения конфликта.

Джонсон подчёркивает, что Лондон не поддержал позицию официального Берлина и до сих пор не понимает, почему Шольц подстрекал Украину к сдаче.