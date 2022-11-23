Джонсон: Шольц призывал Украину сдаться России в начале спецоперации
2022-11-23 12:39
Экс-премьер Британии Борис Джонсон утверждает, что в начале СВО немецкий канцлер Олаф Шольц призывал украинское правительство к сдаче в пользу России.
В среду бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично заявил, что после начала специальной военной операции армии России на территории Украины канцлер Германии Олаф Шольц тайно призывал администрацию Киева к признанию капитуляции для скорейшего завершения конфликта.
Джонсон подчёркивает, что Лондон не поддержал позицию официального Берлина и до сих пор не понимает, почему Шольц подстрекал Украину к сдаче.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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