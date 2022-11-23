Бузову застукали на свидании с поклонником из «Дома-2» Романом Гриценко
2022-11-23 12:58
Исполнительница Ольга Бузова попала под прицел камер, ужиная в дорогом столичном ресторане со своим ухажером из "Дома-2" Романом Гриценко.
Поющую ведущую Ольгу Бузову, ставшую известной благодаря участию в реалити-шоу "Дом - 2" на ТНТ, заметили на свидании, о чем сообщает "StarHit".
Звезда экрана и сцены ужинала в компании с Романом Гриценко, который не один раз во всеуслышание заявлял о своей симпатии к Ольге.
Пара сидела за угловым столиком в дорогом ресторане, расположенном в "Москва-Сити".
Счет оплатил кавалер, вышли молодые люди из ресторана в обнимку, а после разъехались по домам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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