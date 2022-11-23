Бузову застукали на свидании с поклонником из «Дома-2» Романом Гриценко

Исполнительница Ольга Бузова попала под прицел камер, ужиная в дорогом столичном ресторане со своим ухажером из "Дома-2" Романом Гриценко.

Поющую ведущую Ольгу Бузову, ставшую известной благодаря участию в реалити-шоу "Дом - 2" на ТНТ, заметили на свидании, о чем сообщает "StarHit".

Звезда экрана и сцены ужинала в компании с Романом Гриценко, который не один раз во всеуслышание заявлял о своей симпатии к Ольге.

Пара сидела за угловым столиком в дорогом ресторане, расположенном в "Москва-Сити".

Счет оплатил кавалер, вышли молодые люди из ресторана в обнимку, а после разъехались по домам.