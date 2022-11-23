Лукашенко прилетел в Ереван для участия в саммите ОДКБ
2022-11-23 13:06
23 ноября Александр Лукашенко приземлился в аэропорту Еревана, прилетев в Армению на правительственном самолёте.
Днём среды самолёт Александра Лукашенко приземлился в национальном аэропорту Еревана, о чём свидетельствуют сообщения пресс-службы белорусского президента в Telegram-канале "Пул Первого". Сразу же после прилёта Лукашенко сел в машину президентского кортежа, демонстрируя хорошее настроение улыбкой на фотоснимках журналистов.
Отмечается, что 23 ноября Александр Лукашенко примет участие в сессии Организации договора о коллективной безопасности, членом которой Беларусь является.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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