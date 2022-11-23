Лукашенко прилетел в Ереван для участия в саммите ОДКБ

23 ноября Александр Лукашенко приземлился в аэропорту Еревана, прилетев в Армению на правительственном самолёте.

Днём среды самолёт Александра Лукашенко приземлился в национальном аэропорту Еревана, о чём свидетельствуют сообщения пресс-службы белорусского президента в Telegram-канале "Пул Первого". Сразу же после прилёта Лукашенко сел в машину президентского кортежа, демонстрируя хорошее настроение улыбкой на фотоснимках журналистов.

Отмечается, что 23 ноября Александр Лукашенко примет участие в сессии Организации договора о коллективной безопасности, членом которой Беларусь является.