Глава чешского Генштаба вооружённых сил Карел Ржека утверждает, что Североатлантический альянс обязан вести подготовку к войне с Россией.

Телеканал Česká televize опубликовал интервью с возглавляющим Генштаб ВС Чехии Карелом Ржеком, который сообщил, что чешские войска обязаны готовиться к самой крупной войне с Россией под эгидой НАТО, поскольку в случае начала конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсам Прага будет обязана быстро в него интегрироваться.

При этом Ржека призвал население Европы проснуться от иллюзорности вечного мира в регионе, отметив неизбежность крупных войн во всём мире.