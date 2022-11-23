Ржека: Чехия должна готовиться к крупной войне между Россией и НАТО
2022-11-23 13:11
Глава чешского Генштаба вооружённых сил Карел Ржека утверждает, что Североатлантический альянс обязан вести подготовку к войне с Россией.
Телеканал Česká televize опубликовал интервью с возглавляющим Генштаб ВС Чехии Карелом Ржеком, который сообщил, что чешские войска обязаны готовиться к самой крупной войне с Россией под эгидой НАТО, поскольку в случае начала конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсам Прага будет обязана быстро в него интегрироваться.
При этом Ржека призвал население Европы проснуться от иллюзорности вечного мира в регионе, отметив неизбежность крупных войн во всём мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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