Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ
2022-11-23 13:21
Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в столицу Армении для участия в саммите ОДКБ.
В среду, 23 ноября 2022 года, пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила о том, что Александр Лукашенко прибыл в Ереван для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Отмечается, что в ходе саммита ОДКБ лидеры-стран участниц рассмотрят вопросы различных сфер взаимодействия, актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации за последнее время.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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