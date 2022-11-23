Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в столицу Армении для участия в саммите ОДКБ.

В среду, 23 ноября 2022 года, пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила о том, что Александр Лукашенко прибыл в Ереван для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Отмечается, что в ходе саммита ОДКБ лидеры-стран участниц рассмотрят вопросы различных сфер взаимодействия, актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации за последнее время.