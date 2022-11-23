Васильева стала бабушкой уже в 5-ый раз

Известная в СССР и РФ актриса Татьяна Васильева снова стала бабушкой. Это уже 5-ый внук знаменитости, пол и имя которого известны.

В семействе 75-летней артистки Татьяны Васильевой радость.

У ее наследника Филиппа и его супруги Марии родилась девочка. Ее назвали Сарой.

С радостным событием именитую актрису поздравил коллега по сцене Ефим Шифрин.

Во втором браке у сына артистки с Анастасией Бегуновой родились сыновья Ваня и Гриша, но родители развелись. С третьей супругой у Филиппа Васильева кроме новорожденной Сары есть еще дочь Мирра.

У младшей дочери актрисы Елизаветы есть сын Адам. Итого: 5 внуков.