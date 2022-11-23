Васильева стала бабушкой уже в 5-ый раз
2022-11-23 13:26
Известная в СССР и РФ актриса Татьяна Васильева снова стала бабушкой. Это уже 5-ый внук знаменитости, пол и имя которого известны.
В семействе 75-летней артистки Татьяны Васильевой радость.
У ее наследника Филиппа и его супруги Марии родилась девочка. Ее назвали Сарой.
С радостным событием именитую актрису поздравил коллега по сцене Ефим Шифрин.
Во втором браке у сына артистки с Анастасией Бегуновой родились сыновья Ваня и Гриша, но родители развелись. С третьей супругой у Филиппа Васильева кроме новорожденной Сары есть еще дочь Мирра.
У младшей дочери актрисы Елизаветы есть сын Адам. Итого: 5 внуков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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