Эрдоган: армия Турции начнёт наземную операцию в трёх районах Сирии
2022-11-23 13:37
Президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал крупную военную операцию наземного характера на севере сирийского государства.
Днём 23 ноября турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что выбрав подходящее время, национальная армия Турции начнёт наземную военную операцию в Тель-Рифате, Манбидже и Айн-аль-Арабе, которые располагаются в сирийской Кобани, дислоцированной на севере Сирии.
При этом Эрдоган отметил, что целью операции вооружённых сил Турции на земле Сирии станет ликвидация терроторстов. По данным Тайипа Эрдогана, за несколько дней военно-воздушной операции в Сирии турецкие войска смогли ликвидировать около двухсот боевиков "Рабочей партии Курдистана".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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