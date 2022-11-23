Бузова призналась, что хочет родить детей от Лазарева

Поющая ведущая Ольга Бузова давно признается, что мечтает стать матерью, ведь ей уже 36 лет. Знаменитость шокировала общественность заявлением, что намерена родить наследников от исполнителя Сергея Лазарева.

Ольга Бузова не скрывает от поклонников, что давно желает испытать счастье материнства.

На вопрос, от кого бы родила знаменитость, Ольга отвечает, что одним из лучших кандидатов на эту роль является Сергей Лазарев.

Объясняет поющая ведущая свой выбор тем, что Лазарев талантливый, умный, красивый и заботливый отец.

Также Бузова не прочь родить от Jony, Леонардо Ди Каприо, Джерарда Баттлера или Бена Аффлека.