Шотландия не может провести референдум о независимости без сделки с Лондоном, заявил Верховный суд Великобритании
Шотландское правительство не имеет полномочий для организации нового референдума о независимости без согласия Лондона, заключил в среду, 23 ноября, Верховный суд Великобритании.
Объясняя свой вердикт, председатель Верховного суда Роберт Рид указал, что судьи единогласно пришли к выводу, что такое голосование будет иметь последствия для союза Соединенного Королевства и поэтому требует согласия центральной власти в Лондоне.
Первый министр независимости Шотландии Никола Стерджен предположил, что Шотландия должна быть независимой и инициировал референдум на 19 октября 2023 года.
55% шотландцев в 2014 году отказались от выхода из состава Соединенного Королевства. Но в глазах правящей элиты SNP в Эдинбурге Brexit, против которого выступили 62% избирателей в британской провинции, меняет правила игры. Они хотят, чтобы Шотландия снова присоединилась к Европейскому союзу в качестве независимого государства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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