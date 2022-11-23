WSJ: ЦРУ будет вербовать граждан России, выступающих против СВО в Украине

Издание Wall Street Journal утверждает, что агенты ЦРУ намерены вербовать российских граждан, которые выступают против специальной военной операции.

23 ноября американская газета The Wall Street Journal взяла интервью у заместителя главы Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Дэвида Марлоу, который заявил, что ЦРУ намеревается сотрудничать с российскими гражданами, которые открыто или тайно выступают против проведения спецоперации на территории Украины.

При этом Марлоу отказался рассказывать журналистам WSJ о том, каким образом агенты ЦРУ намереваются осуществлять сотрудничество с россиянами.