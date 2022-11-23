Лорак вышла на связь с поклонниками, объяснив, почему так долго не давала о себе знать

Исполнительница Ани Лорак впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками, поделившись планами на будущее.

Долгое время Ани Лорак молчала, боясь быть непонятой.

Певица успела съездить на отдых в Испанию со своей дочкой Софией за последнее время.

Свое долгое молчание Лорак объяснила нежеланием быть "использованной никем и ничем".

Артистка рассказала, что у нее много творческих планов на будущее.