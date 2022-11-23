Лорак вышла на связь с поклонниками, объяснив, почему так долго не давала о себе знать
2022-11-23 14:13
Исполнительница Ани Лорак впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками, поделившись планами на будущее.
Долгое время Ани Лорак молчала, боясь быть непонятой.
Певица успела съездить на отдых в Испанию со своей дочкой Софией за последнее время.
Свое долгое молчание Лорак объяснила нежеланием быть "использованной никем и ничем".
Артистка рассказала, что у нее много творческих планов на будущее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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