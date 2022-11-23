Турецкая армия поразила около 500 целей в Ираке и Сирии

С воскресенья турецкая авиация и артиллерия нанесли удары по почти 500 целям на севере Ирака и Сирии, заявил в среду (23 ноября) министр обороны Турции Хулуси Акар.

«На данный момент 471 цель поражена и 254 террориста нейтрализованы в рамках операции против позиций курдских боевиков», уточнил министр.

В воскресенье Турция начала операцию «Коготь меча» — серию авиаударов, за которыми последовал непрерывный артиллерийский огонь по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Анкара обвиняет эти движения в том, что они отдали приказ о проведении теракта в Стмабуле 13 ноября.

Президент Турции даже после консультаций четырехсторонней группы в Астане 23 ноября, все еще планирует наземную операцию на севере Сирии для защиты своей южной границы.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), в результате турецких атак погибло около сорока человек.

Во вторник вечером турецкая артиллерия обстреляла город Кобане, оплот YPG, отбитый в 2015 году у джихадистов группировки «Исламское государство» при поддержке западной коалиции во главе с США.