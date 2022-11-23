Минобороны РФ: войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении
2022-11-23 14:40
Российские военные ликвидировали около шестидесяти российских военных в ДНР за сутки ведения спецоперации.
Генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ 23.11.22, в рамках которого сообщил, что за сутки проведения СВО российские военные сорвали попытку контрнаступательной операции солдат армии Украины на Донецком направлении.
По имеющимся в распоряжении Конашенкова данным, в ходе боёв на Донецком участке фронта российские войска ликвидировали свыше 60 украинских солдат, заставив ВСУ отступить на прежние рубежи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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