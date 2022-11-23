Минобороны РФ: войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные ликвидировали около шестидесяти российских военных в ДНР за сутки ведения спецоперации.

Генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ 23.11.22, в рамках которого сообщил, что за сутки проведения СВО российские военные сорвали попытку контрнаступательной операции солдат армии Украины на Донецком направлении.

По имеющимся в распоряжении Конашенкова данным, в ходе боёв на Донецком участке фронта российские войска ликвидировали свыше 60 украинских солдат, заставив ВСУ отступить на прежние рубежи.