МакSим снова перенесла не первый концерт из-за проблем со здоровьем
2022-11-23 14:41
Исполнительница МакSим вынуждена была перенести концерт из-за необходимости прохождения дополнительного курса лечения. 20 ноября на выступлении в Череповце ей стало плохо.
В начале ноября МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде по причине плохого самочувствия.
20 ноября на концерте в Череповце знаменитость снова почувствовала недомогание. У нее кружилась голова, поднялось давление.
Врачи делали все, что от них зависело, чтобы поставить звезду сцены на ноги до концерта, но в итоге настояли на том, чтобы артистка отменила очередное выступление.
До сих пор ковид, перенесенный певицей летом прошлого года, дает о себе знать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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