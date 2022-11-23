МакSим снова перенесла не первый концерт из-за проблем со здоровьем

Исполнительница МакSим вынуждена была перенести концерт из-за необходимости прохождения дополнительного курса лечения. 20 ноября на выступлении в Череповце ей стало плохо.

В начале ноября МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде по причине плохого самочувствия.

20 ноября на концерте в Череповце знаменитость снова почувствовала недомогание. У нее кружилась голова, поднялось давление.

Врачи делали все, что от них зависело, чтобы поставить звезду сцены на ноги до концерта, но в итоге настояли на том, чтобы артистка отменила очередное выступление.

До сих пор ковид, перенесенный певицей летом прошлого года, дает о себе знать.