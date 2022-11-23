МО РФ: войска России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
2022-11-23 14:47
Минобороны России рассказало о провальной попытке наступления украинских военных на Краснолиманском участке фронта.
23 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что одна ротная тактическая группа вооружённых сил Украины выдвинулась по направлению к населённому пункту Червонопоповка в Луганской Народной республике, являющейся участком Краснолиманского направления спецоперации.
По данным Конашенкова, атака ВСУ была сорвана в результате оперативной реакции подразделений российских войск, которые ликвидировали около 20-ти украинских солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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