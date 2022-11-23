МО РФ: войска России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России рассказало о провальной попытке наступления украинских военных на Краснолиманском участке фронта.

23 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что одна ротная тактическая группа вооружённых сил Украины выдвинулась по направлению к населённому пункту Червонопоповка в Луганской Народной республике, являющейся участком Краснолиманского направления спецоперации.

По данным Конашенкова, атака ВСУ была сорвана в результате оперативной реакции подразделений российских войск, которые ликвидировали около 20-ти украинских солдат.