Воля и Утяшева вышли в свет вместе на фоне слухов о разводе

Комик Павел Воля вышел в свет в обществе своей супруги, гимнастки и ведущей Ляйсан Утяшевой. Ни о каком разводе не идет и речи. 23 ноября знаменитости празднуют 10 лет совместной жизни.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева пришли вместе на вручение светской премии среди самых стильных и успешных.

Семейная чета без наград не осталась. У супругов есть еще повод для радости. 23 ноября - 10-ая годовщина совместной жизни знаменитостей.

На вопросы о "грядущем расставании" звезды ответили, что у них все хорошо.

Пообещав журналистам вернуться, пара скрылась в лифте, а после их никто не видел.