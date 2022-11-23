Воля и Утяшева вышли в свет вместе на фоне слухов о разводе
2022-11-23 14:51
Комик Павел Воля вышел в свет в обществе своей супруги, гимнастки и ведущей Ляйсан Утяшевой. Ни о каком разводе не идет и речи. 23 ноября знаменитости празднуют 10 лет совместной жизни.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева пришли вместе на вручение светской премии среди самых стильных и успешных.
Семейная чета без наград не осталась. У супругов есть еще повод для радости. 23 ноября - 10-ая годовщина совместной жизни знаменитостей.
На вопросы о "грядущем расставании" звезды ответили, что у них все хорошо.
Пообещав журналистам вернуться, пара скрылась в лифте, а после их никто не видел.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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