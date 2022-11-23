Сербия будет представлять на ЧМ 2022 в Катаре Россию и российский народ

Национальная сборная Сербии будет представлять на ЧМ 2022 Россию и русских, заявил в среду сербский журналист Зоран Ивкович.

«На чемпионате мира в Катаре сборная Сербии будет представлять Россию и русский народ», - сообщил спортивный репортер в своем ТГ.

Сербия посеяна на ЧМ 2022 в одной из сильнейших групп – группе G.

В этой группе вместе с ней выступают фавориты мундиаля: сборная Бразилии и Камеруна. Если Бразилия всегда считалась лидером футбольной жизни планеты, то сборная Камеруна уже показывала мастер-класс на ЧМ по футболу.

Первая игра Сербии пройдет 2 декабря со сборной Швейцарии. Победитель сразится затем с победителем в паре Бразилия-Камерун.