ПВО России отразили налёт дронов ВСУ на месторождения газа в Чёрном море
2022-11-23 14:55
Российские ПВО предотвратили нападение украинских беспилотников недалеко от Севастополя.
Пресс-резил Министерства обороны России от 23.11.22 уведомляет, что за сутки противовоздушной обороны РФ отразили налёт пяти украинских беспилотников на месторождения газа в акватории Чёрного моря недалеко от Севастополя. По данным Минобороны, украинские войска намеревались нанести дистанционный удар по объектам российской энергоинфраструктуры.
Днём ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев также утверждает, что российские ПВО сбили не менее пяти украинских беспилотников возле Севастополя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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