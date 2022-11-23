Hürriyet: Эрдоган и Асад могут провести переговоры при посредничестве Путина

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад могут встретиться, если посредником в переговорах станет Россия.

В среду турецкая газета Hürriyet со ссылкой на анонимного инсайдера сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган будет готов к переговорам со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, если Владимир Путин выступит посредником в переговорном процессе. Сам же Эрдоган в тот же день заявил, что условий для его встречи с Асадом ещё не сложилось.

Также Тайип Эрдоган предупреждает, что войска Турции могут провести наземную операцию в Сирии после завершения воздушного поражения курдских боевиков, расположенных на севере сирийского государства.