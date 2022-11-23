Норкин считает неизбежным возвращение большинства российских артистов на родину

Ведущий Андрей Норкин убежден, что большая часть известных личностей, покинувших РФ на фоне спецоперации, обязательно вернется в родное государство.

Ведущий популярной передачи "Место встречи" Андрей Норкин уверен в том, что многие знаменитости вернутся в Россию.

Звезда экрана объяснил это отсутствием возможности зарабатывать за рубежом большие деньги.

Норкин утверждает, что за границей наши артисты никому не известны. Выступать они могут только для эмигрантов, а это небольшие концертные площадки.

Возвращение большинства отечественных знаменитостей Норкин считает неизбежным.