Норкин считает неизбежным возвращение большинства российских артистов на родину
2022-11-23 15:06
Ведущий Андрей Норкин убежден, что большая часть известных личностей, покинувших РФ на фоне спецоперации, обязательно вернется в родное государство.
Ведущий популярной передачи "Место встречи" Андрей Норкин уверен в том, что многие знаменитости вернутся в Россию.
Звезда экрана объяснил это отсутствием возможности зарабатывать за рубежом большие деньги.
Норкин утверждает, что за границей наши артисты никому не известны. Выступать они могут только для эмигрантов, а это небольшие концертные площадки.
Возвращение большинства отечественных знаменитостей Норкин считает неизбежным.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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