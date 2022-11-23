Глава фракции СДПГ Бундестага призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених подчеркнул важность дипломатических усилий в разрешении конфликта на Украине.
Украину важно поддерживать и оружием, и финансово, и гуманитарной помощью, заявил Мютцених на дебатах по бюджету в Бундестаге.
В то же время, однако, задачей федерального правительства также является «предотвратить размежевание войны посредством умной политики».
«Кто-то недавно после попадания ракеты в Польшу поспешил, кто-то, я думаю, отреагировал слишком опасно и рискованно», отметил Мютцених.
«Мы должны предотвратить растворение границ войны», — призвал Мютцених, имея в виду возможную эскалацию войны.
По словам Мютцениха, разговор с теми странами, которые выступают против войны, но воздержались от голосования на международных референдумах, является частью «умной дипломатии».
Опубликовано: Тарас Медведев
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