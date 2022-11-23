Количество украинских детей в немецких школах превысило 200 000 человек

Количество зарегистрированных украинских учеников в немецких школах возросло до более чем 200 000 человек.

По данным Конференции министров образования и культуры (КМК) в Берлине, федеральные земли сообщили о 200 754 детях и подростках из Украины в школах за 46-ю календарную неделю с 14 по 20 ноября.

По сравнению с предыдущей неделей их число увеличилось на 1820.

Количество учащихся, указанное КМК, относится к общеобразовательным школам и профессионально-техническим училищам.