Количество украинских детей в немецких школах превысило 200 000 человек
2022-11-23 15:15
Количество зарегистрированных украинских учеников в немецких школах возросло до более чем 200 000 человек.
По данным Конференции министров образования и культуры (КМК) в Берлине, федеральные земли сообщили о 200 754 детях и подростках из Украины в школах за 46-ю календарную неделю с 14 по 20 ноября.
По сравнению с предыдущей неделей их число увеличилось на 1820.
Количество учащихся, указанное КМК, относится к общеобразовательным школам и профессионально-техническим училищам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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