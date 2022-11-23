УПЦ обсуждает дела церкви в Киево-Печерской лавре, пока Верховная Рада принимает закон о ее запрете
2022-11-23 15:25
Украинская православная церковь после обысков в Киево-Печерской лавре и ряде других епархий собралась на духовный собор, чтобы обсудить ситуацию, в которой оказались последователи РПЦ на Украине.
Напомним, что по заявлению СБУ во время обыска в лавре была обнаружена «пророссийская литература» и крупные суммы денег, что для такого крупного прихода вполне нормально.
Древнейшая обитель Русской православной церкви может оказать на грани острого кризиса, если Верховная Рада примет инициированный радикальными депутатами закон о запрещении деятельности РПЦ на территории Украины.
Как отмечают эксперты, после обысков могут начаться погромы и гонения на православных на территории всей Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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