УПЦ обсуждает дела церкви в Киево-Печерской лавре, пока Верховная Рада принимает закон о ее запрете

Украинская православная церковь после обысков в Киево-Печерской лавре и ряде других епархий собралась на духовный собор, чтобы обсудить ситуацию, в которой оказались последователи РПЦ на Украине.

Напомним, что по заявлению СБУ во время обыска в лавре была обнаружена «пророссийская литература» и крупные суммы денег, что для такого крупного прихода вполне нормально.

Древнейшая обитель Русской православной церкви может оказать на грани острого кризиса, если Верховная Рада примет инициированный радикальными депутатами закон о запрещении деятельности РПЦ на территории Украины.

Как отмечают эксперты, после обысков могут начаться погромы и гонения на православных на территории всей Украины.