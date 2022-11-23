Борисова сообщила об исчезновении бывшего мужа после того, как тот проиграл суд по увеличению алиментов
2022-11-23 15:29
Ведущая Дана Борисова сообщила, что ее экс-супруг Максим Аксенов пропал сразу после того, как суд увеличил выплату алиментов в 4 раза.
Суд постановил выплачивать Максиму Аксенову матери Дане Борисовой 70 000 российских рублей на содержание несовершеннолетней дочери Полины.
Ведущая сомневается, что получит выплаты.
Дело в том, что после вынесения решения судом ее экс-супруг пропал. Он не выходит на связь.
Борисова не исключает, что горе-отец мог инсценировать собственную смерть, лишь бы не выплачивать алименты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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