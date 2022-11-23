Муциниеце появилась в провокационном наряде на премьере картины «Честный развод-2» со своими детьми от брака с Прилучным

Извесная актриса Агата Муциниеце в кружевном наряде пришла на премьерный показ фильма со своим участием "Честный развод-2" в компании своих детей, рожденных в браке с Павлом Прилучным.

Актриса Агата Муцениеце появилась на кинопремьере в наряде с кружевным орнаментом.

Сопровождали маму сын Тимофей и дочка Мия, которых знаменитость родила в браке с Павлом Прилучным.

Муцениеце исполнила роль главного персонажа в фильме "Честный развод-2", премьерный показ которого состоялся в столичном кинотеатре.

Муцениеце фотографировалась на ковровой дорожке со своими детьми, но представителей СМИ больше заинтересовали не повзрослевшие наследники актрисы, а ее провокационный образ.